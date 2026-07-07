La Commissione presenta il piano d’azione dell’UE sulla cybersicurezza e l’intelligenza artificiale

La Commissione europea ha presentato un piano d’azione per affrontare in modo strutturato i rischi dei modelli avanzati di intelligenza artificiale (IA) per la cibersicurezza ma anche per valorizzare le opportunità da essi offerte.

La cibersicurezza è costantemente ridefinita da nuovi modelli avanzati di IA che possono essere utilizzati in modo improprio per identificare le vulnerabilità, automatizzare gli attacchi e aumentare la portata e la velocità degli incidenti informatici con una rapidità senza precedenti.

Basandosi sul quadro giuridico unico dell’UE per l’IA e la cibersicurezza, il piano d’azione riunirà gli Stati membri, l’industria e le organizzazioni a livello dell’UE per rafforzare la cibersicurezza del nostro panorama digitale contro le vulnerabilità poste dall’IA avanzata.