Immagine tratta da Pixabay
Europa

La Commissione presenta la strategia europea di gestione dell’asilo e della migrazione

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 30 Gennaio 2026
1 minuto di lettura

La Commissione presenta la prima strategia europea per la gestione dell’asilo e della migrazione, che definisce gli obiettivi politici dell’UE in materia di asilo e migrazione e fungerà da bussola per i prossimi cinque anni, indicando una serie di priorità concrete.

L’UE ha in tal modo aperto un nuovo capitolo sulla migrazione e l’asilo, basandosi sui progressi sostanziali compiuti nella protezione delle nostre frontiere esterne e consolidandoli, perseguendo una diplomazia assertiva in materia di migrazione (esempio: i nostri partenariati strategici e globali con i paesi partner) e attuando le riforme introdotte dal patto sulla migrazione e l’asilo. Negli ultimi anni tutti questi fattori hanno contribuito a una costante diminuzione della migrazione illegale e a una migliore gestione della migrazione.

La Commissione sta inoltre adottando la prima strategia in assoluto dell’UE in materia di visti. Tale strategia fissa un quadro per una politica dei visti più strategica e mirata a promuovere gli interessi a lungo termine dell’UE, che le consentirà di essere meglio attrezzata riguardo alla crescente mobilità e alle conseguenze dell’instabilità regionale e della concorrenza geopolitica.

La strategia mira a rendere l’Europa più sicura, rafforzando la “prima linea” degli accertamenti di sicurezza; più prospera e competitiva, agevolando l’accesso di coloro che contribuiscono alle nostre economie e società; più influente a livello mondiale, promuovendo gli interessi strategici, i valori e la posizione globale dell’UE e più efficiente, grazie a una politica dei visti più intelligente, moderna e coerente.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 30 Gennaio 2026
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Dopo il Sud America sotto con l’India: la Ue discute un trattato di libero scambio

27 Gennaio 2026

La Commissione istituisce una task force per rafforzare i controlli sulle importazioni in materia di sicurezza alimentare

27 Gennaio 2026

Dichiarazione della Presidente von der Leyen in vista della Giornata internazionale della Memoria dell’Olocausto

26 Gennaio 2026

La Commissione indaga su Grok e sui sistemi di raccomandazione di X ai sensi del regolamento sui servizi digitali

26 Gennaio 2026
Pulsante per tornare all'inizio