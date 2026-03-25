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Europa

La Commissione presenta un programma da 115 milioni di euro per un’innovazione rapida e agile nel settore della difesa

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 25 Marzo 2026
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La Commissione europea presenta un nuovo strumento di finanziamento da 115 milioni di € (AGILE), mirato a portare le cosiddette tecnologie di difesa dirompenti dal laboratorio al terreno a velocità record. Lo strumento pilota punta ad accelerare lo sviluppo e la sperimentazione di tali innovazioni dirompenti nel settore della difesa – come l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche o i droni – e la loro diffusione sul mercato, concentrandosi sul sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up e le scale-up.

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha dimostrato che il successo militare sul campo dipende ormai dalla brevità dei cicli di innovazione; si tratta insomma di raggiungere la capacità di sviluppare, testare e diffondere nuove tecnologie e soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi nel giro di settimane o mesi anziché anni. A fronte degli scenari di guerra moderni e della loro rapida trasformazione digitale e tecnologica, AGILE è concepito per gli attori della “nuova difesa”, le start-up e gli innovatori tecnologici che si muovono ad alta velocità.

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