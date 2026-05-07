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Europa

La Commissione propone nuove misure per combattere la povertà e migliorare la vita delle persone con disabilità

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 7 Maggio 2026
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La Commissione europea ha presentato un ambizioso piano sociale volto a contribuire all’eradicazione della povertà e a promuovere i diritti delle persone con disabilità in tutta l’UE. Il pacchetto include la prima strategia dell’UE contro la povertà – il piano della Commissione per porre fine alla povertà nell’Unione entro il 2050; una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla lotta all’esclusione abitativa; due comunicazioni: una su come spezzare il ciclo della povertà infantile – rafforzando la Garanzia europea per l’infanzia – e una sul rafforzamento della strategia per i diritti delle persone con disabilità fino al 2030.

Con il 52% degli europei che indica il costo della vita come principale preoccupazione, l’UE sta affrontando tre sfide urgenti: una crisi abitativa (la mancanza di alloggi accessibili è considerata un problema immediato e urgente dal 40% dei cittadini e un milione di persone è senza fissa dimora); gli ostacoli alla partecipazione a un mercato del lavoro in rapido cambiamento; e la povertà, che colpisce un europeo su 5 – e un bambino su 4.

Inoltre, molte persone vulnerabili dal punto di vista socioeconomico sono anche esposte a discriminazione e stigma. È necessario fare di più per garantire che i loro diritti siano tutelati. Ciò include i diritti delle persone con disabilità, che devono essere pienamente realizzati in ogni aspetto della vita.

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