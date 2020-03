La Commissione rivedrà la sua proposta di bilancio per l’emergenza Coronavirus

Nella sua dichiarazione di sabato scorso la Presidente Ursula von der Leyen ha annunciato che la Commissione europea rivedrà la sua proposta per il bilancio a lungo termine del blocco EU27, per far fronte all’emergenza Covid-19. “Per garantire la ripresa, la Commissione proporrà modifiche alla proposta del Quadro finanziario pluriennale che consentirà di affrontare le conseguenze della crisi del coronavirus”, ha affermato von der Leyen che ha anche aggiunto che nella proposta rinnovata sarà incluso un pacchetto d’urgenza “per garantire la coesione all’interno dell’Unione”.

Poiché diversi Stati membri hanno richiesto eurobond temporanei per l’emergenza del COVID-19, in particolare “Corona bonds”, von der Leyen non ha escluso alcuna opzione “entro i limiti del trattato”.

Le divisioni erano già profonde tra gli Stati membri nel quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il 2021-2027, in quanto i leader dell’UE, durante il vertice di emergenza di febbraio, erano in disaccordo sia sulla percentuale del contributo nazionale sia sulle priorità del loro bilancio a lungo termine.