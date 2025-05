La Commissione semplifica la politica agricola comune per sostenere gli agricoltori e rafforzare la competitività

Per semplificare la politica agricola comune (PAC) e rafforzare la competitività degli agricoltori, la Commissione europea ha presentato un ampio pacchetto di misure riguardanti gli oneri amministrativi, i controlli, l’attuazione, la risposta alle crisi e le esigenze di investimento del settore. Le modifiche potrebbero far risparmiare fino a 1,58 miliardi di euro all’anno per gli agricoltori e 210 milioni di euro per le amministrazioni nazionali, rendendo al contempo i pagamenti, alcuni obblighi e gli strumenti di crisi più flessibili e più facili da gestire. L’iniziativa è in linea con la bussola per la competitività dell’UE e sostiene la competitività, la resilienza e la digitalizzazione del settore agricolo, come anche, in particolare, i giovani agricoltori e gli agricoltori biologici.