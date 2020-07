La Francia campione fiscale dell’UE per il quinto anno consecutivo

Utilizzando i dati calcolati da EY, l’Institut économique Molinari ha pubblicato il suo undicesimo studio annuale sulla pressione sociale e fiscale sul salario medio nell’Unione europea. Stando ai dati della giornata della libertà sociale e fiscale, che anche quest’anno in Francia, come nel 2019, cade il 19 luglio, i dipendenti medi devono lavorare fino a quel giorno per finanziare la spesa pubblica. Dopo quella data, possono trarre beneficio dai frutti del loro lavoro quando lo riterranno opportuno.

Il divario è di un giorno con l’Austria (18 luglio), due giorni con il Belgio (16 luglio) e 35 giorni con la media UE 27 (14 giugno).

Le imposte sul lavoratore medio in Francia ammontano al 54,68% nel 2020, in calo dello 0,05% rispetto allo scorso anno a causa di una riduzione delle imposte sul reddito annunciata a seguito della crisi dei ‘gilet gialli”.

Questo guadagno ammonta a 126 € per l’intero anno per il lavoratore medio non coniugato ed è 3,4 volte inferiore rispetto al cambiamento visto nel 2019, quando una riduzione degli oneri sociali è arrivata a € 403, dopo aver dedotto gli aumenti del contributo sociale generalizzato e delle imposte sul reddito.

La classifica fornisce i dati per l’anno in corso sulla pressione sociale e fiscale affrontata dal lavoratore medio, applicando una metodologia uniforme in tutti i 27 paesi membri dell’UE, e garantisce una chiara comprensione del reale impatto di imposte e tasse e dei cambiamenti che il lavoratore sta subendo.

Secondo posto per l’Austria, con la giornata della libertà sociale e fiscale il 18 luglio, un giorno prima rispetto all’anno scorso: la tassazione sul lavoratore medio è stata del 54,46% nel 2020, in calo rispetto allo scorso anno (-0,26%). Questa modifica deriva dal fatto che l’aliquota applicata alla prima fascia d’imposta sul reddito viene ridotta dal 25% al ​​20%. Prevista per la prima volta per il 2021, questa riduzione è stata attuata in anticipo, determinando un risparmio fiscale di 350 € nel 2020. Senza questa misura, l’Austria sarebbe stata leader nel settore fiscale del lavoratore medio nel 2020, con la caduta della giornata della libertà sociale e fiscale 20 luglio.

Il Belgio è terzo sul podio, con la giornata della libertà sociale e fiscale il 16 luglio, un giorno dopo rispetto al 2019: con il suo “sgravio fiscale”, l’ex numero 1 in questa classifica (dal 2011 al 2015) è diventato il numero 2 (nel 2016 e 2017) e quindi il numero 3 nel 2018. Terzo anche nel 2020, con il 53,76% di pressione sociale e fiscale sul lavoratore medio, in aumento rispetto allo scorso anno (+0,13).

La Germania è al sesto posto, con libertà sociale e fiscale il 4 luglio, un giorno prima rispetto al 2019: l’aumento del potere d’acquisto deriva da una temporanea riduzione dell’IVA nell’ambito delle misure economiche per far fronte agli effetti della pandemia di Covid-19. L’aliquota IVA standard del 19% è ridotta al 16% tra il 1 ° luglio e il 31 dicembre 2020. La riduzione dell’IVA rappresenta un guadagno di € 257 nel corso dell’anno, aggiungendo un potere d’acquisto di un giorno, con libertà sociale e fiscale il 4 luglio. Senza questa misura, il lavoratore tedesco medio avrebbe perso un potere d’acquisto di un giorno rispetto al 2019, con libertà fiscale e sociale il 6 luglio 2020. In sei paesi, oltre la metà dei redditi legati al lavoro è riscossa in tasse e oneri: Francia, Austria, Belgio, Grecia, Italia e Germania. I lavoratori medi non hanno alcun controllo diretto su oltre il 50% dei frutti del loro lavoro, con la loro influenza sul processo decisionale nella migliore delle ipotesi indiretta.

In media, la giornata della libertà sociale e fiscale cade il 14 luglio nell’Unione europea, un giorno dopo rispetto al 2019. Per la prima volta in sei anni, l’aliquota fiscale effettiva sui lavoratori è in aumento: 45,09% nel 2020, rispetto al 44,85% dell’anno scorso, con un incremento dello 0,24%. In termini concreti, un lavoratore medio che genera € 100 di reddito prima delle spese e delle imposte pagherà € 45,09 in detrazioni obbligatorie nel 2020, lasciando € 54,91 a sua disposizione nel vero potere d’acquisto. Questo è dello 0,26 € in meno rispetto al 2018 e dello 0,80 € in meno rispetto al 2010.

In un anno, 13 paesi dell’UE hanno registrato prelievi più elevati sul lavoratore medio, mentre il livello è stabile in un paese e 13 hanno registrato riduzioni.