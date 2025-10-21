La Presidente del PE Roberta Metsola all’Università Bocconi di Milano per parlare di sport e cittadinanza europea

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, parteciperà all’evento “Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Gli impatti di Olimpiadi e Paralimpiadi nella nostra società” venerdì 24 ottobre 2025 dalle ore 9:30 presso l’Aula Franceschi dell’Università Bocconi (Via Sarfatti 25, Milano).

Organizzato dall’Università Bocconi in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, l’evento intende celebrare, a vent’anni dai Giochi di Torino 2006, il ritorno delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali in Europa, rilanciando i valori di inclusione, rispetto e spirito di squadra che lo sport e l’ideale olimpico rappresentano.

All’incontro, moderato dalla giornalista di Sky TG24 Stefania Pinna, parteciperanno Francesco Billari – Rettore dell’Università Bocconi, Antonio Tajani – Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (videomessaggio), Attilio Fontana – Presidente della Regione Lombardia, Elena Buscemi – Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Luciano Buonfiglio – Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò – Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Marco Giunio De Sanctis – Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Giulia Ghiretti – campionessa di nuoto paralimpico, Diana Bianchedi – Chief Strategy Planning & Legacy Officer di Fondazione Milano Cortina 2026, Valentina Marchei – Presidente Commissione Atleti CONI e Head of Ambassador Fondazione Milano Cortina 2026