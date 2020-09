La prossima sessione plenaria del Parlamento europeo si terrà a Bruxelles

La sessione plenaria del Parlamento europeo, inizialmente prevista per la prossima settimana a Strasburgo, si svolgerà invece a Bruxelles, poiché il rischio per la salute è sempre più alto, come ha annunciato martedì il presidente del Parlamento, David Sassoli.

“Abbiamo fatto di tutto per riprendere il normale corso delle nostre sessioni plenarie a Strasburgo”, ha detto Sassoli in una nota, poiché l’organismo ha deciso a luglio di riprendere le sessioni plenarie in Francia. “La recrudescenza della pandemia in molti Stati membri e le decisioni prese dalle autorità francesi di classificare l’intero dipartimento del Basso Reno come zona rossa, ci obbliga a riconsiderare il trasferimento a Strasburgo”, ha aggiunto Sassoli.

Pur esprimendosi deluso per la decisione ha sottolineato che il trasferimento dell’amministrazione del Parlamento europeo avrebbe comportato la quarantena per tutto il personale al loro ritorno a Bruxelles. L’annuncio è stato fatto da Sassoli anche su Twitter.

Durante il fine settimana, le autorità francesi hanno designato diversi dipartimenti, tra cui Lille, Strasburgo e Digione come zone rosse, il che significa che potrebbero essere imposte misure eccezionali.