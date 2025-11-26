La Ue attiva lo scudo contro la disinformazione sul web, lo dirigerà il commissario McGrath

Il commissario alla Giustizia Micheal McGrath dirigerà il nuovo “Centro europeo per la resilienza democratica” nell’ambito del piano Scudo europeo per la democrazia, volto a combattere la disinformazione estera, ha affermato mercoledì la Commissione.

Il centro stesso è stato annunciato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione a settembre. Il centro dedicato alla condivisione di informazioni tra i Paesi e le istituzioni dell’Ue si concentrerà sulla lotta ai cosiddetti attacchi ibridi, in cui le campagne di disinformazione online possono impiegare una varietà di tecniche e prendere di mira più canali di distribuzione per aumentarne l’impatto.

“Avrò la responsabilità principale del nuovo centro”, ha dichiarato McGrath ai giornalisti “Lavorerò con il mio team e con i colleghi di tutti i servizi [della Commissione] per renderlo operativo il più rapidamente possibile”.

Il Servizio europeo per l’azione esterna (Sete) collabora già con i Paesi e le istituzioni dell’Ue attraverso il cosiddetto “sistema di allerta rapida” per contrastare le attività di disinformazione ibrida. McGrath ha affermato che il nuovo centro lavorerà a stretto contatto con i servizi esistenti, con l’obiettivo di “collegare” le reti e le strutture esistenti.

Ha inoltre affermato che il centro sarà aperto ai paesi vicini, compresi i paesi candidati all’adesione all’Ue, e cercherà di collaborare con “partner che condividono gli stessi ideali”, anche se non ha fornito dettagli sui partner al di fuori della regione.

Un funzionario dell’Ue ha dichiarato ai giornalisti che l’obiettivo è di rendere operativa la struttura nel 2026, con un’implementazione più graduale – entro il 2027 – per altre iniziative nell’ambito dello Shield.

“Ora ci è stato affidato il mandato di sviluppare questo centro e non vogliamo porre limiti al suo potenziale”, ha aggiunto McGrath, riferendosi all’impegno politico odierno di istituire l’hub.

Tuttavia, le modalità con cui l’UE finanzierà il fondo sono ancora in fase di valutazione e la Commissione non ha ancora confermato il bilancio. Un funzionario della Commissione ha affermato che esaminerà i fondi rimanenti nell’attuale quadro finanziario pluriennale, che si estende fino al 2027.

Il Democracy Shield annunciato oggi contiene altre iniziative, come un nuovo kit di strumenti elettorali per i coordinatori nazionali dei servizi digitali (Dsc) ai sensi del Digital Services Act (Dsa) dell’Ue, un nuovo protocollo di crisi Dsa per campagne di disinformazione su larga scala e linee guida sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale nei processi elettorali.

Ma le nuove iniziative rimangono impegni volontari nell’ambito dello Scudo (non vincolante). “Rispettiamo le competenze della Commissione e… degli Stati membri”, ha affermato McGrath, sottolineando che le elezioni nazionali sono di competenza dei paesi dell’Ue. “Si tratta di un approccio strategico nel complesso, non legislativo”, ha aggiunto.