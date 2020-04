La Ue lancia Team Europe per contrastare il coronavirus in tutto il mondo

L’Ue sta intensificando la sua azione globale in risposta alla pandemia in evoluzione, concentrandosi sui Paesi più vulnerabili in tutto il mondo. L’8 aprile 2020, la Commissione europea ha presentato i piani per una risposta UE forte e mirata per aiutare i Paesi partner ad affrontare la pandemia. Il pacchetto collettivo “Team Europe” si concentra sull’affrontare la crisi sanitaria urgente e le esigenze umanitarie, rafforzare i sistemi sanitari, idrici e sanitari dei Paesi partner, nonché le loro capacità di ricerca e preparazione per affrontare la pandemia e mitigare l’impatto più ampio sulle società e economie. Ciò contribuirà a ridurre il rischio di destabilizzazione. Come attore globale e principale donatore di aiuti internazionali al mondo, l’Ue sostiene e promuove una risposta multilaterale coordinata, insieme alle Nazioni Unite, alle istituzioni finanziarie internazionali, nonché al G7 e al G20. La risposta globale dell’Ue alla pandemia di Covid-19 integra i suoi obiettivi strategici nei confronti dell’ambiente e del clima, in linea con l’accordo verde europeo e l’agenda digitale.

L’approccio “Team Europe” combina risorse dell’Ue, dei suoi Stati membri e delle istituzioni finanziarie, non da ultimo la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). La Commissione e la Bei hanno già impegnato oltre 15,6 miliardi di euro dai programmi esistenti. Il pacchetto aiuterà i paesi più vulnerabili in Africa, nel vicinato dell’UE, in Asia, nel Pacifico, in America Latina e nei Caraibi. I primi pacchetti sono già in fase di attuazione nel vicinato e nei Balcani occidentali.

Nel presentare l’iniziativa è stato ribadito espressamente che le “misure speciali e straordinarie necessarie per contenere la pandemia non devono condurre a un arretramento dei valori e dei principi fondamentali delle nostre società aperte e democratiche” e che l’azione dell’Ue sarà basata sui fatti e combatterà ogni tentativo di disinformazione all’interno e all’esterno dell’Ue.