Le tariffe del 2026 per usare Internet se si viaggia all’estero e fuori dall’Europa

La normativa del Roaming Like at Home, attiva dal 2017, consente di usare la SIM del proprio cellulare e parte dei Giga della tariffa mobile nazionale nei Paesi Ue e dello Spazio Economico Europeo (SEE). Fuori da questi confini, invece, occorre valutare le offerte mobile dedicate all’estero proposte dagli operatori italiani o le alternative disponibili. Il nuovo monitoraggio dell’Osservatorio tariffe di Segugio.it analizza le soluzioni a disposizione dei viaggiatori italiani per restare connessi all’estero, confrontando i dati 2026 con quelli del 2025.

Il Roaming Like at Home consente di usare la propria tariffa mobile italiana senza costi aggiuntivi nei 27 Paesi UE e nei tre Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Restano esclusi Svizzera, Regno Unito (salvo eccezioni di alcuni operatori) e Paesi come Albania e Serbia. Gli operatori possono però offrire più Giga del minimo previsto e anche, in alcuni casi, estendere la normativa a Paesi extra SEE come Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Minuti e SMS restano illimitati.

Per le destinazioni fuori dal Roaming Like at Home, gli operatori propongono tariffe dedicate da 1, 7, 10 o 30 giorni. Il confronto 2026 vs 2025 mostra, in generale, più Giga disponibili e costi giornalieri in calo. Per gli Stati Uniti la dotazione media sale da 0,64 a 0,82 GB al giorno (+28%) con un costo che scende da 2,02 a 1,76 euro al giorno (1,18 euro al giorno per le tariffe da almeno 7 giorni, +40% di Giga). Per la Svizzera i Giga passano da 0,63 a 0,64 GB al giorno (+2%) con un costo che scende da 1,57 a 0,56 euro al giorno; sulle tariffe da almeno 7 giorni il costo sale invece a 0,76 euro al giorno.

Da segnalare anche le tariffe per l’Ue, che offrono in media 1,18 GB al giorno (+155%) a 0,63 euro al giorno. Chi va all’estero può sempre comprare una SIM prepagata sul posto (ad esempio in aeroporto) oppure attivare una eSIM internazionale acquistabile online. Le tariffe italiane non sono sempre le più convenienti, soprattutto per chi necessita di molti Giga: vale la pena confrontare tutte le opzioni prima di partire.