L’emergenza pandemia fa slittare la Conferenza sul futuro dell’Europa

La Conferenza sul futuro dell’Europa, opportunità per le Istituzioni dell’UE di fare il punto sulle opinioni dei cittadini, prevista originariamente per maggio 2020, sarà rinviata probabilmente a settembre a causa della pandemia di Coronavirus. Lo ha dichiarato al Financial Times il vicepresidente della Commissione europea Dubravka Šuica. La Conferenza sul futuro dell’Europa è un’opportunità per ascoltare i cittadini e consentire alle istituzioni dell’UE di lavorare insieme in uno sforzo congiunto con la società civile per raggiungere un’Unione europea più efficiente e democratica, come ha scritto l’European Movement International in un articolo pubblicato sul magazine New Europe. Il dibattito politico, idea del presidente francese Emmanuel Macron, dovrebbe riunire i politici di Bruxelles insieme ai membri dei parlamenti nazionali, delle autorità locali e dei gruppi della società civile. Mentre la lotta contro i cambiamenti climatici, l’uguaglianza, la trasformazione digitale e un’economia che funziona per le persone insieme al sistema dello Spitzenkandidaten e alle liste transnazionali per le elezioni al Parlamento europeo sono stati i temi principali del dibattito della conferenza, l’assistenza sanitaria e la risposta dell’UE alla pandemia ci si aspetta che siano in cima all’agenda. Il commissario Šuica ha aggiunto che i cittadini potrebbero presentare una richiesta di modifica del trattato, in particolare per quanto riguarda la competenza degli Stati membri nel settore sanitario. “Sono sicura che nessuno sarà interessato al sistema dello Spitzenkandidaten”, ha affermato il vicepresidente della Commissione Europea per la democrazia e la demografia. Tuttavia, Šuica ritiene che la Conferenza sul futuro dell’Europa sia ora più importante rispetto a quando la Commissione europea è entrata in carica nel dicembre 2019, poiché le nazioni europee stanno mostrando veri segni di solidarietà nella pandemia.