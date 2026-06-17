L’Eurobarometro conferma il legame tra uso dei social media e benessere

Si è riunito per la terza e ultima volta il panel speciale sulla sicurezza dei minori online. Il 13 luglio, i co-presidenti del panel presenteranno alla Presidente Ursula von der Leyen raccomandazioni su come rafforzare ulteriormente il modello di riferimento dell’UE per la tutela dei minori online.

In occasione della riunione finale del panel, un nuovo sondaggio Eurobarometro conferma il significativo impatto negativo dell’eccessivo tempo trascorso davanti agli schermi e dell’uso dei social media sulla salute mentale e fisica dei giovani. In media, i giovani in tutta Europa trascorrono 4,5 ore online durante un giorno di scuola e 6,1 ore al giorno nei fine settimana. Il dato più sorprendente è che il 14% degli adolescenti dichiara di trascorrere più di 10 ore al giorno davanti a uno schermo.

La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “I social media possono connettere e ispirare. Ma quando un giovane su tre afferma che lo fanno sentire stressato, triste o escluso, non possiamo ignorare l’impatto sulla loro salute mentale e sul loro benessere. E quando un quarto dei nostri giovani si trova esposto a contenuti problematici online – dai discorsi d’odio alle pressioni legate all’aspetto fisico, fino a scene di violenza inattese – è un chiaro segnale che è giunto il momento di cambiare.”