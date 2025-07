L’insostenibile inconsistenza europea

Quello di seguire la numerazione progressiva al fine di comprendere quale potesse essere la figura finale, era uno dei giochi più classici della Settimana Enigmistica. Ancora oggi questo settimanale viene indicato come uno degli strumenti più semplici ma efficaci al fine di affrontare l’avanzare dell’età mantenendo un minimo di brillantezza intellettuale.

Trasponendo questa attività intellettuale alla realtà, per comprendere quale figura scaturisse dall’esito delle trattative tra Unione Europea, Cina e Stati Uniti, si deve procedere adottando le medesime regole della Settimana enigmistica: 1. l’Europa è diventata il primo mercato di esportazione delle auto cinesi (peraltro prodotte con il 72% dell’energia elettrica proveniente dalle centrali a Carbone [1162 in ulteriore crescita[). Un dato che all’interno di una trattativa commerciale dovrebbe fornire un certo potere contrattuale nei confronti del principale fornitore (Cina). Ursula von der Leyen, invece, è tornata dal viaggio della “speranza” senza avere ottenuto alcun riconoscimento economico e politico da XiJinping.

In considerazione del fatto che l’Unione Europea abbia importato beni dalla Cina per 519 miliardi di euro, mentre ha esportato verso la Cina per 213,2 miliardi di euro, il mantenimento di questo flusso commerciale genera un deficit commerciale di oltre 300 miliardi di euro, il che rende ancora più inaccettabile l’insuccesso europeo.

Di fronte ad un muro invalicabile politico ed ideologico offerto dalla Cina come logica conseguenza l’istituzione europea dovrebbe non solo cercare altri mercati (principalmente di fornitura più che di sbocco), e soprattutto imporre ai prodotti cinesi dei dazi importanti nel settore Automotive. Un primo passo potrebbe essere rappresentato dalla sospensione delle direttive del Green Deal, in particolare quelle legate alla settore automobilistico, che tanto favoriscono la produzione cinese di “autovetture a carbone”.

Di certo un deficit commerciale di queste proporzioni non può avere alcuna giustificazione politica, ideologica e commerciale che non implichi una compromissione istituzionale europea.

2. Viceversa, all’interno della negoziazione con il Presidente Trump, se i dazi al 10% risultavano ancora sostenibili in quanto decisamente inferiori in rapporto al peso sempre crescente dei costi energetici, ora che sono stati fissati al 15% viene certificata una volta di più la assoluta inconsistenza della Ue. Un atteggiamento europea che viene certificato da una sorta di sottomissione politica con la sua massima espressione nella decisione di avere abbandonato l’idea di una webtax nei confronti delle major statunitensi (molte con sede in Irlanda) per ingraziarsi gli Usa.

Già questi due primi punti (1 e 2) indicano una prossima catastrofe economica e politica, ma se i due punti proseguendo nel gioco della Settimana Enigmistica venissero uniti alla lettera A, B e C, allora il disegno finale apparirebbe nella propria drammatica evidenza.

A. In un contesto internazionale così complesso sia a causa degli scenari bellici (guerra russo-ucraina/Israelo palestinese/israelo iraniana e con un nuovo fronte con la Siria), quanto per quelli politici ed economici (l’instabilità politica di cui i dazi ne sono una espressione) l’UE nonostante tutto si dimostra di una granitica inconsistenza nella propria cieca applicazione del Green Deal.

Un fattore assolutamente anti competitivo il cui peso aumenta proprio in ragione dei dazi che vengono imposti al sistema economico europeo che invece dovrebbero fare scaturire una politica di riduzione dell’imposizione fiscale specialmente a favore del sistema industriale al quale invece verranno aumentate l’imposizione per trovare nuove risorse finanziarie destinate al RearmEurope. E come se non bastasse, addirittura si pensa di anticiparne le date delle applicazioni di questo delirio ideologico.

B. Non ancora consapevole del disastro che il divieto di vendita e produzione di autovetture a motore endotermico produrrà per l’intero settore Automotive europeo e per l’occupazione (13 milioni) e fissato al 2035, si ipotizza ora di anticipare al 2030 l’obbligo di adottare solo autovetture elettriche per l’autonoleggio e le flotte aziendali.

Una strategia che non solo conferma la follia ideologica che alberga nelle stanze dell’Unione, ma che dopo il disastro nelle trattative con la Cina, si trasforma in un vero e proprio suicidio, in quanto si continua a favorire l’economia cinese forte del dumping energetico ed ambientale utilizzato per la produzione di autovetture elettriche, nonostante il fallimento delle trattative con la stessa Cina.

Non soddisfatti si intende introdurre per le autovetture con più di 10 anni la revisione annuale che si trasformerà in un ulteriore costo aggiuntivo per le fasce di popolazione meno abbienti.

C. Ultimo, ma non meno importante, come se non bastasse l’imposizione dei dazi. L’Unione Europea accetta supinamente l’acquisto dello shale gas ad un prezzo non di mercato ma imposto dagli Stati Uniti, boicottando il gas russo come elemento del pacchetto di sanzioni introdotte in funzione di una opposizione ad un’ipotetica invasione fino a Lisbona di Putin.

Come per la Settimana Enigmistica ora unendo i punti, ed in questo caso anche le lettere, emerge evidente un disegno politico, ideologico e sociale di un disastro senza precedenti voluto da una istituzione in completa metastasi.

Ci si domanda se, a fronte di questo scenario, l’intera politica non dovrebbe trarre delle conseguenze dimettendosi e tornando a chiedere agli Stati ed al Parlamento cosa intendono fare.