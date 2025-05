L’Italia celebra la Festa dell’Europa

Il 9 maggio ricorre il 75º anniversario della dichiarazione Schuman, che ha permesso di gettare le basi per l’Unione Europea come la conosciamo oggi. La data è stata scelta per celebrare la Festa dell’Europa. Per l’occasione gli Uffici di Roma e Milano delle Rappresentanze del Parlamento europeo e della Commissione europea organizzano una seri di eventi per celebrare la ricorrenza che coinvolgono rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, società civile e giovani. Dall’8 all’11 maggio a Milano tra Palazzo Giureconsulti, Università Cattolica, Assolombarda e Arena Civica ‘Gianni Brera’ si svolgeranno incontri con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e il Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il Capo della Rappresentanza di Milano Claudia Colla discuterà, invece del ruolo strategico della Lombardia nel contesto europeo con con alcune autorità delle istituzioni della Città e della Regione, i Ministri Adolfo Urso, Carlo Nordio, Daniela Santanché, e l’On. Carlo Calenda. Presso l’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, l’attenzione si sposterà sul tema Giovani e Sport.

A Roma, per commemorare l’anniversario, il 9 maggio si terrà un evento istituzionale al Campidoglio a cui prenderanno parte l’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Parteciperà il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, che sarà presente allo srotolamento della bandiera dell’Unione europea di venti metri per trenta. Nella serata del 9 maggio, la scalinata e la facciata della Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, accanto al Campidoglio, saranno illuminate con i colori della bandiera europea. Il 10 maggio, invece, la Rappresentanza della Commissione europea in Italia invita tutti i cittadini alla Festa dell’Europa presso la Terrazza del Pincio a Villa Borghese, dalle ore 10:00 alle 20:00.

Per conoscere l’elenco completo degli eventi in tutta Italia cliccare sul seguente link https://italy.representation.ec.europa.eu/document/download/9ab49f33-69a5-44e3-866e-4ef178dff6b3_it?filename=ED%209%20maggio%20attivit%C3%A0.pdf