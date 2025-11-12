Foto tratta da Pixabay
Lo scudo europeo per la democrazia e la strategia dell’UE per la società civile aprono la strada a democrazie più forti e resilienti

La Commissione ha presentato lo scudo europeo per la democrazia, che definisce una serie di misure concrete per rafforzare, proteggere e promuovere democrazie forti e resilienti in tutta l’UE. Uno spazio civico aperto è al centro delle nostre democrazie ed è per questo che la Commissione ha presentato anche una strategia dell’UE per la società civile volta a rafforzare l’impegno, la protezione e il sostegno alle organizzazioni della società civile che svolgono un ruolo essenziale nelle nostre società. Entrambe le iniziative erano state delineate negli orientamenti politici e nel discorso sullo stato dell’Unione di quest’anno della Presidente von der Leyen.

Lo scudo europeo per la democrazia e la strategia dell’UE per la società civile presentano misure volte a proteggere i pilastri fondamentali dei nostri sistemi democratici: libertà dei cittadini, elezioni libere e regolari, media liberi e indipendenti, una società civile dinamica e istituzioni democratiche forti.

