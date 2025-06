L’UE affronta le sfide della mobilità militare

Al fine di migliorare la circolazione di truppe, attrezzature e mezzi militari in tutta l’Unione europea e oltre, la Commissione europea e l’Alta rappresentante dell’UE hanno avviato discussioni con le parti interessate per elaborare una serie di misure per la mobilità militare. Il pacchetto affronterà le strozzature infrastrutturali esistenti, gli ostacoli procedurali e le carenze di capacità, nel contesto di sforzi più ampi volti a rafforzare la prontezza dell’UE in materia di difesa, a seguito della pubblicazione del Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030.