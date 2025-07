L’UE annuncia un nuovo pacchetto di accordi da 2,3 miliardi di euro in occasione della conferenza sulla ripresa dell’Ucraina 2025

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato un nuovo pacchetto di accordi da 2,3 miliardi di euro con istituzioni finanziarie pubbliche internazionali e bilaterali per sostenere gli sforzi di ripresa e ricostruzione dell’Ucraina, dimostrando il fermo impegno dell’UE a favore della ripresa dell’Ucraina e del suo futuro nell’Unione.

Il nuovo pacchetto di accordi da 2,3 miliardi di euro, firmato con istituzioni finanziarie pubbliche internazionali e bilaterali nell’ambito del quadro per gli investimenti in Ucraina, comprende 1,8 miliardi di euro in garanzie sui prestiti e 580 milioni di euro in sovvenzioni. Si prevede che mobiliterà fino a 10 miliardi di euro di investimenti in Ucraina.

La conferenza sulla ripresa dell’Ucraina 2025 di Roma ha l’obiettivo di mantenere l’attenzione internazionale sulla ripresa dell’Ucraina, durante la guerra e dopo. Si tratta di una piattaforma volta ad allineare il sostegno politico e a mobilitare finanziamenti. L’UE sta adottando misure per sostenere gli sforzi di ripresa e ricostruzione dell’Ucraina, ma sta anche rafforzando le istituzioni del paese e promuovendo la sostenibilità a lungo termine. In tale contesto, la conferenza sarà l’occasione per presentare iniziative chiave volte a rafforzare le capacità dell’Ucraina e legami più stretti con l’UE.