Foto tratta da Pixabay
Europa

L’UE intensifica il sostegno internazionale ai palestinesi

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 14 Luglio 2026
1 minuto di lettura

La Commissione europea ospita la seconda riunione del gruppo dei donatori per la Palestina (PDG), co-presieduta dalla Commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, e dal Primo ministro dell’Autorità palestinese, Mohammad Mustafa. A Bruxelles sono riunite 65 delegazioni per il lancio di una nuova iniziativa a sostegno della ripresa iniziale di Gaza e per discutere il programma di riforme dell’Autorità palestinese.

La riunione produce due risultati principali: un aumento degli impegni finanziari attraverso il meccanismo PEGASE e il lancio dell’iniziativa Team Gaza. Partecipano ministri e alti funzionari degli Stati membri dell’UE e dei paesi partner, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali e regionali e di istituzioni finanziarie. Per la prima volta prendono parte all’incontro anche l’Alto rappresentante del Board of Peace, Nikolay Mladenov, e il capo del Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza, Ali Shaath.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 14 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Informal Call for interest to the EP History Network : Possible contribution to future history studies

13 Luglio 2026

La distopia europea: dalla chat control all’euro digitale

13 Luglio 2026

La Commissione e l’Alta rappresentante propongono un nuovo regime di sanzioni per contrastare il traffico di migranti

9 Luglio 2026

La Commissione e l’Organizzazione internazionale del lavoro definiscono una nuova agenda strategica per la giustizia sociale, i lavori di qualità e un futuro del lavoro incentrato sulla persona

9 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio