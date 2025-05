L’UE presenta un nuovo approccio alla regione del Mar Nero e aumenta l’efficienza degli investimenti in aiuti esteri

L’Unione europea presenta una nuova strategia per una regione del Mar Nero stabile e sicura, con l’obiettivo di incentivare i rapporti e la crescita, collegando l’Europa con il Caucaso meridionale, l’Asia centrale e oltre. L’Unione europea rafforzerà la cooperazione con l’Ucraina, la Repubblica di Moldova, la Georgia, la Turchia, l’Armenia e l’Azerbaigian e porterà avanti la cooperazione regionale in materia di connettività. La strategia mira ad apportare benefici tangibili ai partner del Mar Nero e all’Unione investendo in partenariati fondamentali reciprocamente vantaggiosi e rafforzandoli. La futura cooperazione con la regione del Mar Nero si articola in tre pilastri: rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza; incoraggiare la crescitasostenibile e la prosperità; promuovere la protezione dell’ambiente, la resilienza e la preparazione ai cambiamenti climatici, e la protezione civile.

“Un ruolo attivo dell’Unione europea è fondamentale per favorire la sicurezza e la pace nella regione del Mar Nero, in particolare con la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Lavoreremo a stretto contatto con i nostri vicini per promuovere sicurezza e stabilità nella regione. Insieme possiamo costruire un futuro più forte e più prospero per tutti”, ha commentato la a Presidente Ursula von der Leyen.