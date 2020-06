L’UE sostiene progetti di energia pulita in Spagna e Austria

La Banca europea per gli investimenti (BEI) sta finanziando due progetti di energia pulita: un impianto di energia solare in Spagna e due parchi eolici in Austria. Entrambe le operazioni di finanziamento sono supportate dal Fondo europeo per gli investimenti strategici. “Investire nelle energie rinnovabili è fondamentale per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”, ha affermato il commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni, aggiungendo che questo nuovo sostegno dell’UE porterà energia pulita a migliaia di famiglie in più in Spagna e l’Austria. Secondo la BEI, il primo è un accordo di 43,5 milioni di euro per la costruzione e la gestione dell’impianto solare fotovoltaico Cabrera da 200 MWp, il più grande impianto in Andalusia. L’impianto fornirà energia pulita sufficiente per fornire circa 145.000 famiglie all’anno e creare 350 posti di lavoro in fase di costruzione. La BEI ha dichiarato che il secondo importo è di 63 milioni di euro di finanziamenti per la costruzione e l’esercizio di due nuovi parchi eolici in Austria (Prinzendorf III e Powi V) con una capacità totale di circa 43,6 MW. A partire da maggio 2020, il Fondo europeo per gli investimenti strategici ha mobilitato investimenti per 486 miliardi di euro in tutta l’UE, inclusi 54,8 miliardi di euro in Spagna e 59,8 miliardi di euro in Austria e ha sostenuto 1,2 milioni di start-up e piccole e medie imprese.