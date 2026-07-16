Immagini tratte da Pixabay
Europa

L’UE stanzia 20 milioni di euro di aiuti umanitari dopo i terremoti in Venezuela

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 16 Luglio 2026
1 minuto di lettura

L’Unione europea mette a disposizione ulteriori 10 milioni di euro di finanziamenti umanitari per sostenere le comunità più colpite in Venezuela a seguito dei recenti terremoti. Questi altri 10 milioni di euro, subordinati all’approvazione dell’autorità di bilancio, sosterranno le operazioni delle squadre di ricerca e soccorso, delle équipe mediche e di altri esperti, nonché l’invio di assistenza materiale nel paese.

L’annuncio si aggiunge ai 5 milioni di euro di assistenza salvavita già approvati alla fine di giugno e ai 52 milioni di euro stanziati all’inizio dell’anno per far fronte alle conseguenze umanitarie della crisi socioeconomica in Venezuela. Gli aiuti umanitari dell’UE sono erogati esclusivamente attraverso partner quali le agenzie delle Nazioni Unite e le ONG internazionali, che operano in collaborazione con partner locali.

Inoltre, nell’ambito del ponte aereo umanitario dell’UE, lanciato a giugno, sono già atterrati in Venezuela due voli finanziati dall’Unione europea, che hanno trasportato quasi 80 tonnellate di forniture essenziali.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 16 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

L’UE intensifica il sostegno internazionale ai palestinesi

14 Luglio 2026

Informal Call for interest to the EP History Network : Possible contribution to future history studies

13 Luglio 2026

La distopia europea: dalla chat control all’euro digitale

13 Luglio 2026

La Commissione e l’Alta rappresentante propongono un nuovo regime di sanzioni per contrastare il traffico di migranti

9 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio