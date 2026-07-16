L’UE stanzia 20 milioni di euro di aiuti umanitari dopo i terremoti in Venezuela

L’Unione europea mette a disposizione ulteriori 10 milioni di euro di finanziamenti umanitari per sostenere le comunità più colpite in Venezuela a seguito dei recenti terremoti. Questi altri 10 milioni di euro, subordinati all’approvazione dell’autorità di bilancio, sosterranno le operazioni delle squadre di ricerca e soccorso, delle équipe mediche e di altri esperti, nonché l’invio di assistenza materiale nel paese.

L’annuncio si aggiunge ai 5 milioni di euro di assistenza salvavita già approvati alla fine di giugno e ai 52 milioni di euro stanziati all’inizio dell’anno per far fronte alle conseguenze umanitarie della crisi socioeconomica in Venezuela. Gli aiuti umanitari dell’UE sono erogati esclusivamente attraverso partner quali le agenzie delle Nazioni Unite e le ONG internazionali, che operano in collaborazione con partner locali.

Inoltre, nell’ambito del ponte aereo umanitario dell’UE, lanciato a giugno, sono già atterrati in Venezuela due voli finanziati dall’Unione europea, che hanno trasportato quasi 80 tonnellate di forniture essenziali.