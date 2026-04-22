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Europa

Milano e Marsicovetere tra le vincitrici del Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità 2026

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 22 Aprile 2026
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Alla vigilia dell’avvio del Mese europeo della diversità, la Commissione europea ha annunciato i vincitori della quinta edizione del Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità. In quanto azione chiave dell’Unione dell’uguaglianza, il premio celebra città, comuni e regioni dell’UE che si distinguono per l’adozione di politiche inclusive e la promozione della diversità.

I vincitori di quest’anno sono città e comuni di Belgio, Ungheria, Italia, Paesi Bassi e Spagna. Sono stati riconosciuti per il loro impegno nella costruzione di società più eque, promuovendo diversità e inclusione in relazione al genere, all’origine razziale ed etnica, alla religione e alle convinzioni personali, alla disabilità, all’età e alle identità LGBTIQ+.

Per la categoria ‘Premio specifico per la creazione di mercati del lavoro inclusivi per tutti’ la città metropolita di Milano ha ricevuto il Bronze Award per il suo lavoro verso un ecosistema occupazionale equo, sostenibile e inclusivo, ad esempio attraverso il progetto “Claudia!” che aiuta le organizzazioni e le imprese ad adottare politiche di inclusione e parità di genere.

Il premio del pubblico, assegnato tramite votazione una settimana prima della cerimonia, è andato a Marsicovetere, piccolo comune in provincia di Potenza.

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