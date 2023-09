Nella sede della Rappresentanza della Commissione europea a Milano la conferenza stampa di presentazione di Trieste Next 2023

Venerdì 8 settembre alle ore 11.00 presso la Sala Blu della Rappresentanza della Commissione europea a Milano (Corso Magenta 59, Milano) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione di Trieste Next, il festival della ricerca scientifica a Trieste.

Durante l’incontro sarà presentato in anteprima nazionale il programma della manifestazione, con approfondimenti su contenuti e ospiti. Il titolo di questa edizione è Un mondo nuovo. Scienza, cultura e innovazione per un futuro sostenibile e diversi saranno i temi trattati, accomunati dal filo conduttore della sostenibilità. Inoltre, durante Trieste Next sarà annunciato e premiato il libro vincitore della prima edizione del Premio Science Book of the Year. Come ogni anno, infine, parteciperanno al festival centinaia di scienziati e scienziate ed esperti e divulgatori da tutto il mondo.

Il calendario completo della manifestazione sarà disponibile sul sito di Trieste Next (www.triestenext.it).