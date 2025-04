Nuove norme per giocattoli più sicuri nell’UE

La Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulle nuove norme in materia di sicurezza dei giocattoli, a seguito della proposta di regolamento sulla sicurezza dei giocattoli presentata dalla Commissione il 28 luglio 2023. Il nuovo regolamento vieterà l’uso di sostanze chimiche nocive, come le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS), i perturbatori endocrini e i bisfenoli, nei giocattoli. Tutti i giocattoli disporranno di un passaporto digitale dei prodotti per impedire l’ingresso nell’UE di giocattoli non sicuri e la loro vendita, sia online che offline. Il regolamento stabilisce norme più rigorose sulle vendite online e conferisce agli ispettori maggiori poteri per rimuovere i giocattoli pericolosi dal mercato. Ciò garantirà che i giocattoli importati siano sicuri per i consumatori quanto i giocattoli fabbricati nell’UE.