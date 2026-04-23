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Europa

Nuove norme per gli animali da compagnia che viaggiano nell’UE

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 23 Aprile 2026
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Le norme dell’UE per la movimentazione non commerciale degli animali da compagnia sono state aggiornate per rafforzarne la sicurezza e la salute, integrandole nel quadro della normativa sulla sanità animale. L’aggiornamento aiuterà inoltre i proprietari di animali e le autorità nazionali ad applicare le regole, chiarendole e tenendo conto dell’esperienza pratica maturata dagli Stati membri.

Secondo le norme attuali, cani, gatti e furetti possono viaggiare con i loro proprietari verso un altro Stato membro dell’UE, o entrare nell’UE da un paese terzo, se soddisfano determinati requisiti. Ad esempio, gli animali devono essere vaccinati contro la rabbia e, quando provengono da un paese terzo, devono aver effettuato un test degli anticorpi contro la rabbia. I proprietari devono inoltre assicurarsi che i loro animali dispongano di un passaporto europeo valido quando viaggiano da un paese dell’UE o dall’Irlanda del Nord verso un altro paese dell’UE o l’Irlanda del Nord; se invece provengono da un paese terzo, devono avere un certificato sanitario dell’UE valido.

Le norme aggiornate chiariscono che è consentito un massimo di cinque animali da compagnia per veicolo, spiegano le condizioni da rispettare per il transito di animali attraverso l’UE da un paese terzo a un altro e descrivono le procedure da seguire nel caso in cui un animale venga respinto da un paese terzo e rimandato nell’UE.

Le nuove norme rafforzano anche i requisiti relativi all’identificazione degli animali. In particolare, specificano quali informazioni devono contenere i documenti identificativi, come il codice del paese di origine dell’animale. Sebbene la maggior parte delle nuove disposizioni si applichi già da oggi, alcune modifiche saranno introdotte gradualmente. Ad esempio, i nuovi certificati sanitari dovranno essere utilizzati a partire dal 1º ottobre 2026, mentre i nuovi requisiti di identificazione e i passaporti aggiornati diventeranno obbligatori solo dal 1° gennaio 2028.

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