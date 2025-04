Nuovi finanziamenti dell’UE disponibili per progetti a sostegno dell’integrazione dei migranti

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni dell’UE pari a 34 milioni di € per finanziare progetti di integrazione dei migranti nell’Unione europea. Tale invito viene lanciato nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) al fine di sovvenzionare progetti in cinque settori: la protezione di minori migranti, il miglioramento dell’accesso all’assistenza sanitaria, l’aiuto alle donne migranti per accedere al mercato del lavoro, l’apertura di percorsi d’istruzione per i rifugiati e il miglioramento delle competenze digitali. Le sovvenzioni sono destinate alle autorità pubbliche, alle parti economiche e sociali, agli attori dell’economia sociale e alle organizzazioni della società civile. L’invito a candidarsi è aperto fino al 16 settembre 2025 alle ore 17.

Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione mira a rafforzare le capacità nazionali e a migliorare le procedure di gestione della migrazione. Promuove inoltre la solidarietà e le responsabilità condivise tra gli Stati membri, in particolare attraverso l’assistenza emergenziale e il meccanismo di ricollocazione. L’attuale arco temporale del finanziamento, per un totale di 9,88 miliardi di €, è il periodo 2021-2027.