Foto tratta da Pixabay
Europa

Otto lavoratori su dieci trovano un lavoro dopo aver ricevuto il sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 14 Novembre 2025
1 minuto di lettura

Secondo una relazione pubblicata dalla Commissione europea, più di otto lavoratori licenziati su dieci (81%) hanno trovato un nuovo lavoro entro 18 mesi dal ricevimento del sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). L’ultima relazione biennale di attività del FEG ha evidenziato il ruolo chiave del fondo nell’aiutare i lavoratori licenziati a riqualificarsi e reinserirsi nel mercato del lavoro. Grazie al suo sostegno, i lavoratori sono stati in grado di acquisire nuove competenze, comprese quelle digitali, prepararsi a nuove opportunità di lavoro attraverso il tutoraggio, l’orientamento professionale e l’assistenza nella ricerca di lavoro, o avviare una propria impresa.

I dati della relazione si basano sulle relazioni finali di attuazione delle misure del FEG presentate nel 2023 e nel 2024, che riguardano il sostegno a oltre 5.300 lavoratori. In questi due anni il Fondo ha investito 16,4 milioni di euro in formazione, ricerca di lavoro e altre forme di sostegno.

Dal 2007 ad oggi il FEG ha fornito 719 milioni di € in 185 casi di esuberi collettivi, offrendo sostegno a oltre 175 000 lavoratori licenziati in 20 Stati membri.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 14 Novembre 2025
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Lo scudo europeo per la democrazia e la strategia dell’UE per la società civile aprono la strada a democrazie più forti e resilienti

12 Novembre 2025

Le scelte sulla politica agricola comune europea preoccupano la filiera del tabacco italiana

11 Novembre 2025

2040, il baratro europeo

9 Novembre 2025

Eurobarometro: per gli europei democrazia e potere economico sono i principali punti di forza dell’UE

7 Novembre 2025
Pulsante per tornare all'inizio