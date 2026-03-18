Parere preliminare della Commissione Ue: TikToK crea dipendenza tra gli utenti, soprattutto giovani

La Commissione europea ha annunciato che la società cinese TikTok ha violato le regole del Digital Services Act, scegliendo meccanismi e particolarità tali da provocare dipendenza nell’utente, soprattutto quello più giovane.

«La dipendenza dalle reti sociali può avere effetti dannosi sullo sviluppo mentale di bambini e adolescenti. Il Digital Services Act rende le piattaforme responsabili degli effetti che possono avere sui loro utenti. In Europa, applichiamo la nostra legislazione per proteggere i nostri bambini e i nostri cittadini online», ha spiegato in un comunicato la vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen, riferendosi alle norme comunitarie entrate pienamente in vigore nel 2024.

Bruxelles punta il dito contro alcune specificità dell’applicazione cinese: lo scorrimento infinito delle immagini o dei video, la riproduzione automatica, le notifiche e il suo sistema di raccomandazione altamente personalizzato. «L’indagine indica in via preliminare che TikTok non ha valutato adeguatamente in che modo queste caratteristiche di dipendenza potessero danneggiare il benessere fisico e mentale dei suoi utenti». Secondo la Commissione europea, «TikTok sembra non riuscire ad attuare misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci per mitigare i rischi derivanti da un design dell’applicazione che crea dipendenza». Il controllo parentale, nota l’esecutivo comunitario, è complicato da introdurre nell’applicazione. Nello stesso modo, i meccanismi di gestione del tempo non appaiono sufficientemente efficaci, agli occhi della Commissione europea.

La richiesta della Commissione è perentoria: TikTok dovrà «modificare il design di base dei suoi servizi, ad esempio disattivando dopo un certo tempo funzioni chiave che portano ad assuefazione come lo “scorrimento infinito”, attuando efficaci “interruzioni del tempo di utilizzo”, incluso durante la notte, e adattando il suo sistema di raccomandazione». La società cinese ha reagito a giro di posta. «Le indagini preliminari della Commissione – si legge in un comunicato – descrivono la nostra piattaforma in modo completamente falso e privo di fondamento e faremo tutto il necessario per contrastare tali accuse con ogni mezzo a nostra disposizione».

La società cinese potrà ora valutare i risultati dell’indagine comunitaria ed esercitare eventualmente i suoi diritti alla difesa. Se le opinioni di Bruxelles dovessero essere confermate, la Commissione europea potrà pubblicare una decisione di non conformità che potrà comportare una sanzione proporzionale alla natura, alla gravità, alla ricorrenza e alla durata dell’infrazione, la quale potrà arrivare fino al 6% del fatturato annuo mondiale di TikTok.

Il social network è già entrato nel mirino anche di authority nazionali: l’anno scorso quella irlandese ha comminato una multa di 530 milioni di euro per aver inviato dati degli utenti europei in Cina. A monte, vi è la sempre più intensa discussione sul divieto di utilizzo dei social networks per gli adolescenti. La Spagna ha annunciato che seguirà l’esempio dell’Australia, che lo scorso dicembre, primo Paese al mondo, ha vietato sotto i 16 anni l’utilizzo di dieci app. Francia e Regno Unito stanno valutando di fare altrettanto, mentre l’Italia, per il momento, ha rinunciato ad agire verso bandi per minori.