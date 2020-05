PMI: l’UE lancia il premio per le regioni leader nella lotta alla pandemia di Covid-19

Il sostegno alle PMI per superare la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 è il tema al centro della nuova edizione del Premio Regione imprenditoriale europea (European entrepreneurial region – Eer). Il Comitato Ue delle Regioni (CdR) ha aperto le candidature per questa edizione speciale del riconoscimento che avrà come titolo “imprenditoria per una ripresa sostenibile”. Regioni, città e Comuni avranno tempo fino al 28 ottobre 2020 per inviare le strategie previste per i prossimi due anni a sostegno delle piccole e medie imprese. Il marchio Eer è assegnato ogni anno a tre territori Ue che si sono distinti per l’adozione di strategie virtuose a sostegno di PMI e start-up. In questo caso saranno eccezionalmente sei gli enti locali premiati, coprendo il periodo di due anni: 2021 e 2022.

Il marchio EER è stato creato in collaborazione con la Commissione europea e ha il sostegno di parti interessate a livello dell’UE come SME United, Eurochambres e Social Economy Europe. Esso è aperto a ogni organizzazione che intenda contribuire a raggiungerne gli obiettivi.