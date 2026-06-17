Progressi nel decennio digitale dell’UE ma ancora divari da colmare

La Commissione europea ha pubblicato la quarta relazione sullo stato del decennio digitale, che mostra come l’Europa abbia compiuto progressi verso gli obiettivi della trasformazione digitale fissati per il 2030, in particolare per quanto riguarda infrastrutture digitali sicure e sostenibili e la digitalizzazione dei servizi pubblici. La sfida principale consiste ora nel conseguire risultati su larga scala, con maggiore rapidità e coerenza.

La pubblicazione della relazione coincide con la diffusione dell’ultimo Eurobarometro speciale, dal quale emerge che una schiacciante maggioranza di cittadini europei considera la politica digitale una priorità fondamentale dell’UE, sostenendo con convinzione un futuro digitale europeo più autonomo.

Il programma strategico per il decennio digitale rappresenta la bussola dell’UE per promuovere e finanziare la competitività e la sovranità digitale dell’Europa. La relazione valuta i progressi compiuti dall’Unione nel processo di digitalizzazione in diversi ambiti, tra cui le infrastrutture critiche, la trasformazione digitale delle imprese, le competenze digitali e la digitalizzazione dei servizi pubblici.