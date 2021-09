Rafforzare l’anima dell’Europa: così la Presidente Von der Leyn durante il discorso sullo stato dell’Unione

La Presidente Ursula von der Leyen ha pronunciato il suo secondo discorso sullo stato dell’Unione al Parlamento europeo ponendo l’accento sulla ripresa dell’Europa dalla crisi COVID-19 e sulle azioni necessarie per una ripresa duratura che apporti benefici a tutti: dalla preparazione sanitaria alla dimensione sociale, alla leadership tecnologica, a un’Unione della difesa.

La Presidente von der Leyen ha descritto come l’Europa possa garantire una ripresa duratura preparandosi ad affrontare le future crisi sanitarie, grazie all’autorità HERA, sostenendo la vaccinazione in tutto il mondo e assicurando una ripresa economica solida e vantaggiosa per tutti.

Von der Leyen ha evidenziato inoltre l’importanza di rimanere fedeli ai nostri valori e ha ricordato il dovere dell’Europa di occuparsi dei più vulnerabili, difendere la libertà dei media, rafforzare lo Stato di diritto nella nostra Unione e valorizzare i giovani. Per questo motivo ha proposto di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani.

L’Europa continuerà ad agire nel mondo avendo come obiettivo il bene comune. Per questo motivo, la Presidente von der Leyen si è impegnata a proseguire il lavoro volto a incoraggiare i partner mondiali ad agire per contrastare i cambiamenti climatici. Di fronte ai recenti sviluppi in Afghanistan, la Presidente ha inoltre annunciato un aumento degli aiuti umanitari agli afghani e ha sottolineato l’importanza, per l’Europa, di sviluppare le proprie capacità di difesa.

Von der Leyen ha elogiato, durante il suo intervento, la campionessa paralimpica italiana Bebe Vio definendola “una leader, immagine della sua generazione, da cui trarre ispirazione” per la sua determinazione, aggiungendo “mi sono innamorata di lei quest’estate”…“rappresenta l’anima e i valori dell’Unione europea”. Alle parole della presidente ha fatto seguito un lungo applauso di tutto l’emiciclo per la campionessa italiana, emozionatissima.