Ripartono gli appuntamenti degli Archivi Storici Europei di Firenze

Gli Archivi storici dell’Unione europea (HAEU) di Firenze, dopo l’emergenza per la pandemia da Covid-19, hanno di nuovo aperto i loro spazi lo scorso 18 maggio e sono pronti per nuovi ed interessanti appuntamenti. Eccoli di seguito.

26 luglio 2020: il secondo invito a presentare proposte per l’edizione 2020 del programma post-laurea Vibeke Sørensen dell’HAEU è aperto fino al 26 luglio 2020. In qualità di detentore della sovvenzione dell’edizione dell’anno scorso, Lotte Houwink ten Cate, Ph.D. candidata per la Storia moderna europea e internazionale, racconta del suo progetto e del suo soggiorno di ricerca presso l’UEE. E’ possibile leggere la sua intervista al seguente link: https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/News/2020/06-02-Europes-response-to-domestic-violence-an-interview-with-Vibeke-Sorensen-Grant

9 giugno 2020: in occasione della Giornata internazionale degli archivi, l’HAUE contribuisce all’iniziativa cartografica globale del Consiglio internazionale sugli archivi (ICA), “Archivi accessibili”, e lancia una mostra online “Giornata internazionale degli archivi 2020: presenti gli archivisti dell’UE, i loro documenti preferiti” in collaborazione con i servizi di archiviazione delle istituzioni dell’UE.

25 maggio – 11 giugno 2020: il team educativo dell’HAEU organizza una serie di sessioni di formazione online per insegnanti di scuola. Gli insegnanti interessati sono invitati a registrarsi e la formazione può essere adattata alle lingue inglese o francese, nonché alle materie di specifico interesse delle scuole o delle amministrazioni scolastiche. Per saperne di più: https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/News/2020/05-29-Online-training-for-school-teachers

9 maggio 2020: l’UAEU ha lanciato un sito Web per visualizzare digitalmente la sua mostra Europa ed europei 1950-2020: 70° anniversario della Dichiarazione di Schuman, la cui inaugurazione fisica in numerose organizzazioni di hosting è stata originariamente prevista per la Giornata dell’Europa 2020, ma ha dovuto essere rimandata a causa della pandemia da Covid-19. Per saperne di più: https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/News/2020/05-04-exhibition-Europe-and-Europeans-19502020