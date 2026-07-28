Servono davvero gli Stati Uniti d’Europa?

Riceviamo e pubblichiamo un articolo del Prof. Francesco Pontelli

Il dibattito sugli Stati Uniti d’Europa viene spesso presentato come la soluzione alle difficoltà dell’Unione Europea. In realtà, la vera questione non riguarda la necessità di costruire un unico Stato federale, ma quella di ripensare profondamente il modo in cui l’Europa affronta le grandi trasformazioni economiche, politiche e geopolitiche del XXI secolo.

L’Europa non ha bisogno di una maggiore centralizzazione del potere, bensì di una diversa e nuova cultura politica. Dovrebbe valorizzare le competenze, la capacità di elaborare strategie comuni e la ricchezza rappresentata dalle singole identità nazionali, trasformando la diversità degli Stati membri in un elemento di forza. Una vera integrazione europea dovrebbe infatti esaltare le peculiarità di ogni nazione, coordinandole all’interno di una visione strategica condivisa.

Negli ultimi anni, invece, l’Unione Europea ha progressivamente privilegiato la produzione normativa rispetto alla costruzione di una vera unica politica industriale, economica e diplomatica. Questo ha contribuito ad alimentare una crescente perdita di competitività rispetto ai principali attori internazionali.

Uno degli aspetti più evidenti riguarda il rapporto tra regolazione ambientale e sviluppo economico. La transizione ecologica costituisce un obiettivo anche condivisibile (produrre con minore energia è un valore economico) ma quando viene perseguita attraverso un’impostazione prevalentemente ideologica rischia di trasformarsi in un fattore di svantaggio competitivo.

Anche il dibattito sulla riforma del sistema ETS evidenzia come il problema non sia la tutela dell’ambiente in sé, bensì il rischio che strumenti pensati per favorire la sostenibilità possano incidere negativamente sulla capacità competitiva dell’industria europea, qualora non vengano accompagnati da adeguate politiche industriali. La inevitabile conseguenza è che molte imprese scelgono di investire fuori dall’Europa, non perché gli Stati Uniti siano uno Stato federale, ma perché offrono condizioni fiscali, energetiche e normative percepite come più favorevoli agli investimenti produttivi.

Il problema europeo, quindi, non è la mancanza degli Stati Uniti d’Europa, bensì un sistema decisionale che troppo spesso produce regolamentazione senza sviluppare una strategia economica capace di sostenere imprese, lavoro e innovazione.

Il settore automobilistico rappresenta probabilmente l’esempio più significativo. L’Europa ha scelto di accelerare la transizione verso l’elettrico imponendo obiettivi molto ambiziosi, mentre la Cina ha costruito negli ultimi vent’anni un enorme vantaggio competitivo nella produzione di batterie, materie prime e veicoli elettrici. Parallelamente, gli Stati Uniti hanno adottato una politica industriale molto più pragmatica, introducendo consistenti incentivi alla produzione nazionale e misure protezionistiche nei confronti delle importazioni cinesi, oltre a perseguire una crescente autonomia nelle filiere tecnologiche strategiche.

L’Europa rischia così di trovarsi nella posizione più debole: da un lato impone vincoli crescenti alla propria industria, dall’altro continua a confrontarsi con concorrenti che sostengono attivamente le rispettive imprese nazionali attraverso strumenti economici e geopolitici. A tutto questo si aggiunga la crescente difficoltà sul piano internazionale. L’ordine mondiale dopo la Guerra Fredda sta lasciando spazio ad un sistema multipolare nel quale Cina, Stati Uniti, Russia e altre potenze regionali ridefiniscono continuamente gli equilibri strategici.

In questo contesto, l’Unione Europea appare spesso priva di una politica estera realmente unitaria e soprattutto di una visione geopolitica capace di trasformare il proprio peso economico in influenza diplomatica.

Il problema, quindi, non consiste semplicemente nell’assenza di una politica comune, ma nella qualità delle competenze con cui vengono affrontate le sfide internazionali. Una maggiore integrazione istituzionale non risolverebbe automaticamente queste debolezze. Al contrario, esiste il rischio che gli stessi limiti oggi presenti vengano semplicemente trasferiti su una scala ancora più ampia.

In questo contesto, va anche considerato come negli ultimi anni, sempre in Europa, sia emersa, inoltre una nuova tendenza strategica economica che si basa sul considerare il riarmo e la riconversione industriale automotive verso il settore della difesa, come possibili motori della ripresa economica europea. Una prospettiva che suscita numerose perplessità. Pensare di compensare il declino della competitività industriale attraverso un’economia sempre più orientata alla produzione militare rischia infatti di rappresentare una risposta emergenziale, ma non una strategia di sviluppo di lungo periodo.

La competitività di un continente trae la propria origine dalla capacità di investire nella ricerca, nell’innovazione tecnologica, nell’energia, nella formazione e nella costruzione di relazioni diplomatiche solide.

L’Europa dovrebbe tornare a essere protagonista proprio in questi terreni, recuperando quella capacità di mediazione politica e diplomatica che per decenni ha rappresentato uno dei suoi principali punti di forza.

Per queste ragioni, parlare oggi di Stati Uniti d’Europa rischia di rappresentare una scelta fortemente conservativa finalizzata a lasciare inalterato lo status europeo. Prima di discutere della forma istituzionale dell’Unione, sarebbe necessario ridefinirne la cultura politica, le competenze decisionali e la capacità di elaborare una strategia coerente con il nuovo scenario internazionale. Albert Einstein diceva: “Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati”.

Se l’Europa continuerà ad affrontare le sfide del futuro con gli stessi strumenti culturali e politici che hanno contribuito a produrre le attuali difficoltà, nessuna riforma istituzionale, nemmeno la nascita degli Stati Uniti d’Europa, potrà rappresentare una soluzione. In più il rischio è quello di moltiplicare su scala continentale le debolezze istituzionali già esistenti.

La vera sfida consiste invece nel costruire un’Europa più autorevole, più competitiva e più consapevole del proprio ruolo geopolitico, capace di coordinare gli interessi nazionali senza annullarli e di tornare ad essere una protagonista credibile all’interno del nuovo equilibrio mondiale.