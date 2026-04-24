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Europa

Settimana europea della gioventù 2026 per stimolare l’impegno dei giovani in tutta Europa

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E’ partita il 24 aprile in tutta Europa la Settimana europea della gioventù 2026, che si svolgerà fino al 1° maggio e riunirà giovani, organizzazioni e istituzioni in una settimana dedicata alla celebrazione dell’impegno giovanile. L’iniziativa si inserisce nell’azione della Commissione europea per integrare la voce dei giovani nell’elaborazione delle politiche dell’UE.

L’edizione di quest’anno sarà incentrata su solidarietà ed equità, con un’attenzione particolare all’inclusione sociale e alle pari opportunità per i giovani.

La Settimana europea della gioventù includerà anche un evento dedicato alla celebrazione dei 30 anni di volontariato dell’UE, dal Servizio volontario europeo all’attuale Corpo europeo di solidarietà.

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