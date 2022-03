Stand Up For Ukraine: l’evento di mobilitazione globale a favore dei profughi e degli sfollati interni si svolgerà a Varsavia il 9 aprile 2022

In riconoscimento del ruolo essenziale della Polonia nel sostegno ai profughi in fuga dall’invasione dell’Ucraina, l’evento di raccolta fondi Stand Up For Ukraine, indetto dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal Primo ministro canadese Justin Trudeau, si svolgerà a Varsavia il 9 aprile.

Il Presidente polacco Andrzej Duda parteciperà a fianco della Presidente von der Leyen, mentre il Primo ministro Trudeau sarà collegato a distanza.

L’evento coronerà la più ampia campagna avviata sui social media sabato 26 marzo dalla Commissione europea e dal Governo canadese in partenariato con l’organizzazione internazionale di sensibilizzazione Global Citizen.

La campagna si prefigge di raccogliere fondi e altri tipi di sostegno per provvedere ai bisogni degli sfollati interni e dei profughi ucraini, in risposta all’appello lanciato dal Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy.

Gli sfollati interni sono 6,5 milioni, mentre l’Unione europea ha già accolto oltre 3,8 milioni di profughi. La Polonia ha accolto oltre 2,5 milioni di profughi e svolge un ruolo importante come polo di smistamento verso l’Ucraina degli aiuti umanitari provenienti da tutta Europa.

Poiché non s’intravvede nessuna fine imminente del conflitto, è indispensabile mobilitare ulteriori risorse per rispondere ai bisogni degli sfollati interni e dei profughi ucraini.

La campagna Stand Up For Ukraine si prefigge di mobilitare governi, istituzioni, artisti, imprese e privati cittadini in una raccolta di fondi e altri tipi di sostegno per provvedere ai bisogni degli sfollati interni e dei profughi ucraini.

Alla campagna hanno già aderito artisti di tutto il mondo – Bono, Madonna, Elton John, Miley Cyrus, Adam Lambert, Céline Dion, Alanis Morissette, per citarne solo alcuni – e altri seguiranno il loro esempio.

Fonte: Commissione europea