Stavolta… ancora insieme-per costruire l’Europa” – evento online per promuovere la community insieme-per.eu del Parlamento europeo

Si intitola “Stavolta… ancora insieme-per costruire l’Europa”, l’iniziativa organizzata venerdì 26 febbraio alle ore 10.30 dal Parlamento europeo in Italia per far conoscere la piattaforma insieme-per.eu e la sua community.

Durante l’evento verrà presentata la piattaforma del Parlamento europeo insieme-per.eu, un sito che raccoglie eventi a tema europeo, ma soprattutto una community di persone interessate a promuovere la democrazia e ad avere voce nella costruzione del futuro dell’UE. Una ideale prosecuzione di stavoltavoto.eu, la piattaforma utilizzata per le Elezioni europee 2019.

Con migliaia di iscritti, insieme-per.eu è attiva in tutti i Paesi dell’UE, permette di creare network a livello paneuropeo con persone e associazioni che si impegnano in prima persona per far conoscere l’Europa, e consente di ricevere regolarmente informazioni relative alle attività in corso.

A partire da quest’anno l’obiettivo è quello di coinvolgere in insieme-per.eu gli stakeholder, enti, partner, rappresentanti della società civile in modo da arricchirla con rappresentanti dei molteplici settori che esprimano al meglio le tante e varie voci attive nel nostro paese e aggiungano valore ai vari progetti e alle diverse iniziative in programma.

Per meglio articolare i diversi ambiti sono stati allestiti quattro tavoli di lavoro che si incontreranno il giorno prima dell’evento e si confronteranno su temi diversi.

I temi dei tavoli saranno: sviluppo e occupazione; ambiente; diritti umani; partecipazione democratica verso la Conferenza sul Futuro dell’Europa*. I tavoli di lavoro saranno un momento di confronto e discussione che servirà a delineare insieme progetti, attività ed eventi futuri per la piattaforma. La partecipazione ai tavoli è facoltativa e non preclude la partecipazione all’evento del 26 febbraio.

E’ possibile registrarsi all’evento del 26 febbraio a questo link.

Chi fosse interessato deve comunicare al più presto l’intenzione di prender parte ai gruppi di lavoro che saranno formati nei prossimi giorni.

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia resterà a disposizione per ogni necessità di chiarimento o approfondimento.

*Temi dei tavoli:

Diritti umani: giovedì 25 febbraio 10.00 – 11.30

Sviluppo e occupazione: giovedì 25 febbraio 11.30 – 13.00

Partecipazione democratica verso la Conferenza sul Futuro dell’Europa: giovedì 25 febbraio 15.00 – 16.30

Ambiente: giovedì 25 febbraio 17.00 – 18.30