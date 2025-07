Tabella di marcia per premiare le azioni a favore della natura e stimolare i finanziamenti privati

La Commissione europea ha presentato una “tabella di marcia verso i crediti per la natura” per incentivare gli investimenti privati a favore di azioni che proteggono e preservano la natura e premiare coloro che intraprendono tali azioni e vi investono.

I crediti per la natura rappresentano un’opportunità sia per le imprese sia per il ripristino della natura: promuoveranno la biodiversità e preserveranno gli habitat generando allo stesso tempo entrate per coloro che lavorano per proteggere la natura e per gli investitori. Affronteranno la sfida del degrado della natura e dei cambiamenti climatici, sostenendo al contempo i più ampi obiettivi dell’UE in materia di competitività e resilienza, come indicato nella bussola per la competitività e nel patto per l’industria pulita.