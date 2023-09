Ucraina: riconoscimento reciproco delle sentenze tra l’UE e l’Ucraina ai sensi della convenzione dell’Aia

E’ appena entrata in vigore la convenzione dell’Aia sulle sentenze, che garantisce il riconoscimento internazionale e l’esecuzione delle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali di altri paesi in materia civile e commerciale. L’UE e l’Ucraina hanno aderito alla convenzione e altri paesi dovrebbero aderirvi in futuro.

Oggi la diversità delle leggi e delle pratiche nel mondo rende spesso difficile per i cittadini e le imprese dell’UE ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze di altri paesi. Questa incertezza giuridica e i relativi costi possono indurre molte persone a rinunciare a far valere i loro diritti o a decidere di non impegnarsi nelle relazioni internazionali.