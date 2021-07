UÈ! che Podcast risponde alle domande di chi vuole conoscere meglio l’Unione europea

Nel nuovo episodio di UÈ! che Podcast, la Rappresentanza a Milano della Commissione europea risponde alle domande e alle curiosità degli ascoltatori sull’Unione europea attraverso le voci di Massimo Gaudina e Annalisa Affer, rispettivamente capo e responsabile scuole e giovani per la Rappresentanza a Milano.

I diversi episodi del format promossi sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter della Rappresentanza sono stati oggetto di curiosità da parte dei followers, che hanno colto l’occasione per porre quesiti e chiedere approfondimenti direttamente ai rappresentanti della Commissione europea. Tante sono infatti le tematiche europee affrontate che hanno catturato l’attenzione degli ascoltatori: dalla possibilità di svolgere un tirocinio curriculare alla definizione dei ruoli delle istituzioni dell’Unione, passando per temi più caldi come il contrasto alle mafie e le sfide per la parità di genere. Nel corso di questo episodio speciale, si troveranno tutte le informazioni richieste, anche quelle più complesse, spiegate in maniera semplice e chiara.

Seguiamo tutti il podcast per scoprire le risposte della Commissione europea alle domande degli ascoltatori.

Fonte: Commissione europea