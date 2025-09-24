Foto tratta da Pixabay
Una migliore protezione delle acque superficiali e sotterranee per rafforzare la resilienza idrica dell’UE

24 Settembre 2025
La Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico provvisorio raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proposta della Commissione di aggiornare gli elenchi degli inquinanti delle acque. La revisione farà sì che gli elenchi degli inquinanti delle acque siano allineati ai pareri scientifici più recenti e che le nuove sostanze siano monitorate e controllate in modo più rigoroso nelle acque superficiali e sotterranee. Tre atti legislativi dell’UE saranno adattati di conseguenza: la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sugli standard di qualità ambientale e la direttiva sulle acque sotterranee. Le nuove misure renderanno l’UE più resiliente dal punto di vista idrico e rappresentano un importante contributo all’obiettivo di azzerare l’inquinamento.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno ora adottare formalmente la nuova direttiva, che entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Gli Stati membri saranno tenuti quindi attuarne le prescrizioni e recepire le modifiche alle tre direttive pertinenti entro il 22 dicembre 2027.

