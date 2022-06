Unione europea della salute: inizia la consegna dei vaccini in risposta al vaiolo delle scimmie

E’ iniziata il 29 giugno la consegna delle prime dosi di vaccino acquistate dall’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) della Commissione europea in risposta al vaiolo delle scimmie, con 5.300 dosi iniziali che arrivano in Spagna, su un totale di 109.090 dosi acquistate. È la prima di una serie di consegne che si svolgeranno regolarmente nelle settimane e nei mesi a venire per garantire che tutti gli Stati membri siano pronti, dando la priorità agli Stati membri più colpiti.

Fonte: Commissione europea