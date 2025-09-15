Foto tratta da Pixabay
Verso un più solido quadro di sicurezza energetica dell’UE

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 15 Settembre 2025
1 minuto di lettura

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare contributi per orientare l’imminente revisione del quadro di sicurezza energetica dell’UE, un’iniziativa fondamentale per un sistema energetico europeo pronto alle sfide future. Il quadro attuale ha garantito un approvvigionamento energetico affidabile e stabile, ma l’evoluzione del panorama geopolitico, tecnologico e climatico richiede un approccio più resiliente e adattabile. La revisione, menzionata nel piano d’azione per un’energia a prezzi accessibili, mirerà a rafforzare la capacità del sistema energetico dell’UE di anticipare e rispondere alle nuove sfide. Il quadro aggiornato, la cui adozione è prevista all’inizio del prossimo anno, si baserà sulle esperienze maturate durante le recenti crisi e si concentrerà sul rafforzamento della capacità dell’UE di resistere alle minacce tradizionali ed emergenti. Una migliore disponibilità di approvvigionamento energetico in ogni momento e una migliore preparazione ai periodi di difficoltà nell’approvvigionamento sono fondamentali per garantire ai cittadini dell’UE un accesso costante all’energia a prezzi accessibili.

