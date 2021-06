136 studenti rapiti nello stato del Niger

Una banda armata in motocicletta ha attaccato domenica scorsa la città di Tegina, nello stato del Niger, nel centro-nord della Nigeria, rapendo 136 studenti da una scuola islamica. La conferma è arrivata da un funzionario statale. Il presidente della Nigeria, in una dichiarazione rilasciata lunedì in tarda serata, ha affermato che gli agenti di sicurezza stavano cercando circa 200 studenti. Le bande criminali che effettuano rapimenti a scopo di riscatto sono accusate di una serie di raid contro scuole e università nel nord della Nigeria negli ultimi mesi, in cui da dicembre sono stati rapiti più di 800 studenti. Il vicegovernatore dello Stato del Niger Ketso ha detto ai giornalisti che lo stato del Niger non avrebbe pagato alcuna forma di riscatto.