A 7 anni dal Morandi in ogni provincia si contano decine di ponti ancora da riparare

Almeno 33 ponti nella sola provincia di Piacenza sono sotto osservazione e 4 di loro appaiono in condizioni critiche (sul Perino lungo la Provinciale 39 del Cerro, nei comuni di Coli e Travo; sulla linea ferroviaria Milano-Bologna lungo la Provinciale 53 di Muradolo, in comune di Pontenure; il ponte sul Chiavenna sulla Provinciale 587R di Cortemaggiore; sul Trebbia lungo la Provinciale 24 del Brallo nei comuni di Cerignale e Brallo di Pregola).

Passati ormai 7 anni dal crollo del ponte Morandi a Genova, la rilevazione dei ponti a rischio è ancora in corso in tutte le province italiane e non appare vicina a concludersi. L’avvio del Ponte sullo Stretto aveva addirittura portato il ministero delle Infrastrutture a ipotizzare una riduzione dei fondi che negli anni sono stati messi a disposizione degli enti locali per il monitoraggio della situazione dei ponti e gli interventi di manutenzione, ma la protesta degli stessi enti locali ha indotto il ministero a fare retromarcia.

Per la messa in sicurezza dei ponti sono stati messi a punti diversi programmi pluriennali di finanziamento, rivolti tanto ai piccoli comuni quanto alle province e ad autostrade, cui gli enti interessati possono accedere tramite apposita domanda. La ricognizione dello stato delle opere e la loro manutenzione ricade infatti nella competenza e nelle responsabilità degli enti sul cui territorio si trovano le opere, mentre il governo – tramite il ministero – funge da finanziatore degli interventi di osservazione e riparazione per i quali venga fatta richiesta. Nel 2022 il governo aveva concordato con gli enti locali (province e città metropolitane) uno stanziamento di 1,4 miliardi per i ponti e viadotti di loro pertinenza, da utilizzare fino al 2029, ma oltre a questo provvedimento sono state adottate anche altre misure a favore dei centri minori. Uno studio del Politecnico di Milano aveva indicato che 1.900 su 61.000 ponti presi in esame necessitassero di interventi di messa in sicurezza.