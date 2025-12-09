Foto tratta da Pixabay
Aiea preoccupata: Chernobyl non è più in sicurezza

9 Dicembre 2025
Lo scudo protettivo del reattore 4 della centrale di Chernobyl, danneggiato da un attacco con droni lo scorso febbraio, “non è più in grado di svolgere le sue funzioni di sicurezza primarie, inclusa la capacità di confinamento delle radiazioni”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, dopo una missione di ispezione sul sito. L’attacco – che le autorità ucraine attribuiscono alla Russia e che Mosca nega – ha aperto un varco nella “Nuova struttura di confinamento sicuro”, l’arco in acciaio da 1,5 miliardi di euro completato nel 2019 per consentire la futura rimozione del vecchio sarcofago sovietico e del materiale nucleare fuso.

L’Aiea ha rilevato che l’impatto del drone ha degradato la struttura, pur senza compromettere le componenti portanti né i sistemi di monitoraggio. Grossi ha spiegato che “alcune riparazioni sono già state effettuate, ma un ripristino completo resta essenziale per prevenire un ulteriore degrado e garantire la sicurezza nucleare a lungo termine”. Le autorità ucraine avevano riferito, il 14 febbraio, che un drone con una testata esplosiva aveva colpito il sito provocando un incendio e danni al rivestimento protettivo; secondo l’Onu, i livelli di radiazioni erano rimasti “normali e stabili”. La centrale e l’area circostante furono occupate dalle forze russe nelle prime settimane dell’invasione del 2022. L’ispezione dell’Aiea è stata condotta parallelamente a una valutazione nazionale sui danni alle infrastrutture elettriche causati dalla guerra.

9 Dicembre 2025
