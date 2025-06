Arriva Trump Mobile, rivolto a utenti telefonici conservatori

La Trump Organization, la compagnia che fa capo dalla famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato il 16 giugno il lancio di un nuovo operatore telefonico denominato Trump Mobile, con l’obiettivo di attirare i consumatori conservatori con un servizio di telefonia alternativo ai principali operatori statunitensi. Lo si legge sul sito web della stessa società. La famiglia Trump, storicamente attiva nel settore immobiliare, negli hotel di lusso e nei resort golfistici, ha diversificato negli ultimi anni i propri interessi verso media digitali e criptovalute.

Secondo quanto comunicato, Trump Mobile disporrà di call center situati interamente negli Stati Uniti e di telefoni prodotti nel Paese, con l’obiettivo di valorizzare la produzione e la manodopera nazionale. L’iniziativa si inserisce nella strategia della famiglia del presidente per consolidare una base economica e identitaria alternativa alle grandi aziende tecnologiche e di telecomunicazioni.

La Trump Organization, principale veicolo societario delle attività imprenditoriali del presidente statunitense, ha fatto sapere che la gestione della nuova iniziativa, come per le altre attività del gruppo, sarà affidata ai figli, a replicare l’assetto già adottato durante il primo mandato presidenziale.

Nel comunicato, Trump Mobile viene descritta come una compagnia “di nuova generazione”, lanciata simbolicamente nel decimo anniversario dell’ingresso in politica di Donald Trump. La società offrirà servizi su rete 5G in collaborazione con i tre principali operatori statunitensi e presenterà un piano di punta, The 47 Plan, proposto a 47,45 dollari al mese. Il pacchetto include chiamate, sms e traffico dati illimitati, protezione completa del dispositivo, assistenza stradale 24/7, servizi di telemedicina, chiamate internazionali gratuite verso oltre 100 Paesi, comprese numerose destinazioni dove sono presenti basi militari statunitensi. “Sono incredibilmente entusiasta di entrare in questo nuovo spazio digitale. Gli statunitensi che lavorano duramente meritano un servizio wireless accessibile, che rifletta i loro valori e garantisca qualità affidabile”, ha dichiarato Eric Trump, terzo figlio di Donald e vicepresidente esecutivo della Trump Organization. “Siamo particolarmente orgogliosi di offrire chiamate a lunga distanza gratuite per i membri delle forze armate e le loro famiglie: chi è in servizio all’estero deve poter restare in contatto con i propri cari”. “Siamo pronti a cambiare le regole del gioco”, ha affermato il primogenito Donald Trump Junior, anch’egli vicepresidente esecutivo.

“Stiamo costruendo un movimento che mette gli Stati Uniti al primo posto, offrendo i più alti standard di qualità e servizio. La nostra azienda ha sede negli Stati Uniti, perché sappiamo che è ciò che i nostri clienti vogliono e meritano”. Inoltre, Trump Mobile ha annunciato per agosto il lancio del proprio smartphone di punta, il T1 Phone: un dispositivo dorato, progettato e prodotto interamente negli Stati Uniti. L’azienda ha infine chiarito che Trump Mobile, i suoi prodotti e servizi non sono progettati, sviluppati o venduti direttamente dalla Trump Organization, ma operano su licenza concessa a T1 Mobile LLC, che utilizza il marchio “Trump” nell’ambito di un accordo limitato e revocabile.