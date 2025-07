Arrivano i corsi universitari e le prime lauree in intelligenza artificiale

Si teme ciò che non si conosce e molti dei timori legati all’arrivo dell’intelligenza artificiale sono legati proprio all’ignoranza su questa novità, sempre più diffusa. Conoscere l’intelligenza artificiale permette invece di governarla e sfruttarne le potenzialità in ogni campo.

Proprio per questo, anche in Italia stanno prendendo piede corsi di formazione e anche di laurea sull’argomento. All’Università Statale di Milano sono state recentemente conferite le prime 3 corone di alloro per il corso di laurea magistrale in Human-Centered Artificial Intelligence, percorso interateneo con l’Università di Milano – Bicocca e l’Università di Pavia nato per fornire le competenze interdisciplinari necessarie a integrare le applicazioni di intelligenza artificiale.

Le tesi di Alicja Golisowicz, Bianca Maria Lerma e Tommaso Zendron sono state dedicate rispettivamente alla valutazione delle abilità cognitive di Large Language Models, quali il tracciamento di oggetti e il ragionamento spaziale; allo sviluppo di un paradigma etico non antropocentrico per l’IA per rispondere ai limiti dei paradigmi esistenti che modellano l’etica per IA primariamente attraverso una prospettiva umano-centrica; a un nuovo approccio interattivo per la risoluzione di errori di basi di conoscenze. Il corso, attivato nell’anno accademico 2023-2024, si svolge interamente in inglese e ha registrato un crescente successo, con 42 iscritti alla prima edizione e 70 iscritti alla seconda edizione. Gli studenti provenienti dall’estero, nel complesso, sono oltre il 30 per cento. Il percorso completa il progetto avviato dai tre atenei con il corso di laurea in Artificial Intelligence con sede a Pavia e il corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence for Science and Technology con sede a Milano-Bicocca.

Anche altri atenei si stanno muovendo nella stessa direzione. L’Università di Torino offre corsi di laurea e programmi di ricerca avanzata in intelligenza artificiale, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nazionale nel settore. L’Università di Verona propone una laurea magistrale in Artificial Intelligence, focalizzata sulla formazione di professionisti con competenze avanzate nell’IA e nelle sue applicazioni. L’Università di Pisa offre un curriculum in Artificial Intelligence all’interno della laurea magistrale in Informatica, con un approccio orientato alle tecnologie emergenti come la realtà virtuale e aumentata.