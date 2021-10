Attacco hacker alla Siae: chiesto un riscatto di 3 milioni di euro in bitcoin

La Siae, la società che tutela il diritto d’autore degli artisti, ha subito un attacco informatico degli hacker di tipo ransomware con una richiesta di riscatto in Bitcoin per un controvalore da 3 milioni di euro.

I malviventi, affiliati al gruppo Everest, hanno sottratto 60 gigabyte di dati relativi agli artisti iscritti alla Siae, comprensivi di informazioni personali come indirizzi e dati relativi alle carte d’identità.

Il direttore generale, Gaetano Blandini, ha dichiarato all’Ansa che la Società “non darà seguito alla richiesta di riscatto. Abbiamo già provveduto a fare la denuncia alla polizia postale e al garante della privacy come da prassi. Verranno poi puntualmente informati tutti gli autori che sono stati soggetti di attacco. Monitoreremo costantemente l’andamento della situazione cercando di mettere in sicurezza i dati degli iscritti della Siae”.

La richiesta di riscatto, come racconta Wall Street Italia, è stata avanzata lo scorso 18 ottobre ma non è stata soddisfatta poiché le garanzie fornite sulla restituzione dei materiali sottratti non sono state soddisfacenti. Di conseguenza, gli hacker hanno proceduto alla messa in vendita di parte dei dati, circa 28mila documenti, sul dark web.

“Il numero di attacchi ransomware potrebbe aumentare di molto prima che la situazione migliori”, aveva affermato lo scorso 13 ottobre Scott Sayce, Global Head of Cyber di Allianz Global Corporate & Specialty, “non tutti gli attacchi sono mirati, i criminali adottano la strategia di ‘sparare nel mucchio’ colpendo quelle aziende che non stanno affrontando o non hanno chiare le proprie vulnerabilità. Come assicuratori, dobbiamo continuare a lavorare con i nostri clienti per aiutarli a capire la necessità di rafforzare i loro controlli interni. Allo stesso tempo, nell’attuale mercato assicurativo cyber in rapida evoluzione, fornire servizi di risposta alle emergenze, così come un risarcimento economico, è ormai lo standard”.